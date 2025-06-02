Знову мільярдерка завдяки Гаррі Поттеру: які статки в Джоан Роулінг

До списку мільярдерів від Forbes повернулася письменниця Джоан Роулінг, яка відома завдяки своєму роману про Гаррі Поттера та чаклунський світ. На сьогодні статки авторки оцінюють у 1,2 мільярда доларів.

Які статки у авторки "Гаррі Поттера"

Як відомо зі списку людей, які найбільше заробили у 2020 році, складеним Forbes, Роулінг заробила 60 мільйонів доларів з червня 2019 року по червень 2020 року, передає 24 Канал. Ці кошти вона отримала від поєднання продажу книг та продажу атракціону "Чарівного світу".

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Водночас у списку найбагатших людей Sunday Times за 2020 рік, статки Роулінг оцінюються в 795 мільйонів фунтів стерлінгів, що трошки більше, аніж мільярд доларів США.

У 2012 році Джоан Роулінг вибула зі списку мільярдерів через значну благодійність. Відтак, за останні 20 років письменниця пожертвувала на благодійність понад 200 мільйонів доларів.

Станом на сьогодні, за даними Forbes, чистий капітал Роулінг оцінюються в 1,2 мільярда доларів США.

Крім того, у 2024 році розпочалося виробництво серіалу HBO Max за мотивами книг про Гаррі Поттера. Авторка серії романів може отримати приблизно 20 мільйонів доларів на рік за участь у проєкті.

Що приносить дохід Роулінг

За даними видання Бабель, контракт Джоан Роулінг з Warner Brosers включає участь у прибутках, титул виконавчого продюсера у двох останніх фільмах про Гаррі Поттера та контроль над будь-якими продовженнями роману без її згоди.

Цікаво! Після виходу останньої частини роману у 2011 році кінофраншиза зібрала майже 7,7 мільярда доларів у світовому прокаті. Це стало найкасовішою франшизою в історії кіно.