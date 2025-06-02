Какое состояние у автора "Гарри Поттера"
Как известно из списка людей, которые больше всего заработали в 2020 году, составленным Forbes, Роулинг заработала 60 миллионов долларов с июня 2019 года по июнь 2020 года, передает 24 Канал. Эти средства она получила от сочетания продажи книг и продажи аттракциона "Волшебного мира".
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- В то же время в списке самых богатых людей Sunday Times за 2020 год, состояние Роулинг оценивается в 795 миллионов фунтов стерлингов, что немного больше, чем миллиард долларов США.
- В 2012 году Джоан Роулинг выбыла из списка миллиардеров из-за значительной благотворительности. Поэтому, за последние 20 лет писательница пожертвовала на благотворительность более 200 миллионов долларов.
- По состоянию на сегодня, по данным Forbes, чистый капитал Роулинг оцениваются в 1,2 миллиарда долларов США.
Кроме того, в 2024 году началось производство сериала HBO Max по мотивам книг о Гарри Поттере. Автор серии романов может получить примерно 20 миллионов долларов в год за участие в проекте.
Что приносит доход Роулинг
- По данным издания Бабель, контракт Джоан Роулинг с Warner Brosers включает участие в прибылях, титул исполнительного продюсера в двух последних фильмах о Гарри Поттере и контроль над любыми продолжениями романа без ее согласия.
Интересно! После выхода последней части романа в 2011 году кинофраншиза собрала почти 7,7 миллиарда долларов в мировом прокате. Это стало самой кассовой франшизой в истории кино.
- В 2012 году Роулинг создала издательство Pottermore Publishing, что стало довольно популярным во время пандемии. Сейчас оно приносит несколько миллионов долларов дохода в год.
- С 2016 года на Бродвее в Лондоне и 5 других городах идет театральная постановка "Гарри Поттер и Проклятое Дитя". Спектакль собрал более миллиарда долларов и часть из них принадлежит Роулинг.
- HBO Max выпускал 5 сезон сериала C.B. Strike, что является адаптацией детективных романов Роулинг, написанных под псевдонимом Роберт Галбрейт. Это также приносит прибыль автору.
- Видеоигры Hogwarts Legacy продала 24 миллиона копий, а Роулинг заработала почти миллиард долларов.