Які роки стажу не зараховують?

Під час призначення пенсії враховується не кожен відпрацьований рік. Пенсійний фонд зараховує до страхового стажу лише ті періоди, які підтверджені документально та за які сплачувався єдиний соціальний внесок.

Цікаво Мінімальна пенсія для УБД змінилась: яку виплату гарантує держава у 2026 році

Через це частина років фактично "випадає" з обліку, а в окремих випадках людина може навіть не набрати мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію. Найчастіше не зараховуються періоди неофіційної роботи.

Довідково: Якщо трудові відносини не були оформлені або роботодавець не сплачував внески, цей час не враховується. За неповної сплати внесків місяць зараховується пропорційно, а за їх відсутності взагалі не включається до стажу взагалі.

Проблеми виникають й через:

відсутність записів або помилки в трудовій книжці;

неправильні записи, відсутні печатки чи неточні дати;

аналогічно не враховується навчання у вищих навчальних закладах до 2004 року, якщо воно не було зафіксоване у трудових документах.

Чи зараховують до стажу роботу за цивільно-правовим договором?

Окремо варто зважати на роботу за цивільно-правовими договорами до 2016 року. У багатьох випадках за такими договорами внески не сплачувалися, тому ці місяці не входять до стажу, уточнили у ПФУ.

Важливо! Так само можуть не зарахувати роки праці за кордоном, якщо між Україною та відповідною державою немає угоди про взаємне визнання страхового стажу.

Водночас закон зберігає зарахування окремих періодів навіть без фактичної сплати внесків. До стажу входять військова служба та мобілізація, відпустка по догляду за дитиною до трьох років, а також періоди простою за умови сплати мінімального внеску роботодавцем.

Фахівці радять заздалегідь перевіряти свої дані в Пенсійному фонді та підтверджувати спірні періоди документально або через суд. Інакше окремі роки можуть "зникнути", що безпосередньо вплине на право на пенсію та її розмір.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію?