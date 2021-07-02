Monzo – одна з багатьох так званих компаній-єдинорогів, яку у 2020 році оцінили у 1,72 мільярда доларів, що на 40% менше у порівнянні з попереднім роком. Вартість стартапу знизилася через невизначеність на фоні пандемії коронавірусу.

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Засновник британського інтернет-банку назвав фактори успіху

Спочатку "батько" Monzo порадив молодим людям опанувати ази програмування. На його думку, це уміння допоможе прокласти шлях до "дійсно добре оплачуваної кар'єри на все життя, і це великий крок до підприємництва". Бломфілд, який у 2020 році покинув пост генерального директора інтернет-банку, вважає, що фундаментом успіху є рішучість та стійкість.

По суті, здатність бути невтомним, я думаю, що це єдиний головний фактор успіху,

– додав він.

Засновник Monzo поділився думками про успіх та бізнес: дивитися відео

Крім того, Том Бломфілд зізнався, що створюючи Monzo у 2015 році, він був дещо зарозумілим, оскільки мав переконання, що зможе конкурувати з традиційною банківською системою. За його словами, якби він тоді знав, те що знає зараз, то навряд чи б зважився відкрити свою компанію.

Якби я знав… скільки болю і душевних страждань, я б ніколи не почав. Але я цього не знав, тому у мене була величезна впевненість в собі, величезна кількість наївності, і я просто припускав, що зможу це зрозуміти,

– пояснив він своє рішення.

За даними CelebsAgeWiki, капітал Бломфілда суттєво збільшився у 2020-2021 роках. Його оцінюють в 1 – 5 мільйонів доларів США.

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