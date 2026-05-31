У гаражі чи на горищі лежать "скарби": які побутові речі можна вигідно здати на брухт

Українці можуть заробити тисячі гривень на брухті, і для цього не потрібно шукати якісь рідкісні вироби. Цінні метали містяться у багатьох побутових і звичних речах.

Які речі містять цінні метали

Найчастіше цінні метали "ховаються" у старій побутовій техніці, автомобільних деталях або навіть у залишках від ремонту. Тому перед тим, як викидати непотріб, варто перевірити, чи немає серед нього речей, які легко перетворити на додатковий заробіток, розповідає 24 Канал.

У пунктах прийому брухту найбільше цінують кольорові метали. Їх і треба шукати у старих побутових речах.

Мідь

Її можна знайти у старій електропроводці, кабелях, двигунах автомобілів, а також у деталях холодильників, бойлерів, телевізорів чи пральних машин.

Алюміній

Часто трапляється у старих каструлях, велосипедах, віконних рамах, корпусах комп’ютерів і деяких автомобільних деталях.

Латунь

Міститься у сантехнічних виробах, кранах, дверних ручках, старих замках та механічних годинниках.

Олово

Найчастіше можна знайти у деяких консервах, електронних платах та радіодеталях.

Нікель

Міститься у нержавіючому посуді, акумуляторах, монетах, старій побутовій техніці та окремих деталях електроніки.

Також на переробку приймають нержавіючу сталь. Її можна знайти у мийках, посуді та побутовій техніці після розбору.

Водночас не менш популярний і чорний метал, який значно легше впізнати. Наприклад, його містять старі радіатори, труби, металеві меблі, домашні інструменти, чавунні вироби та автомобільні деталі. Хоча коштує такий метал значно дешевий за кольорові.

Скільки можна заробити на металі

За даними ресурсу Metalolom.biz.ua, станом на початок травня найдорожче в Україні оцінювали рідкісні кольорові метали:

молібден коштував понад 1 600 гривень за кілограм;

олово — близько 1 400 гривень;

вольфрам — приблизно 710 гривень;

а нікель — до 400 гривень.

Втім, найбільше шансів знайти вдома більш "побутові" метали, які також коштують чимало. Так, мідь у пунктах прийому купували по 410 – 490 гривень за кілограм.

Латунь оцінювали у 225 – 273 гривні, а бронзу – у 260 – 265 гривень за кілограм.

Які речі на брухт не приймуть

Водночас не весь метал можна законно здати на переробку. Пункти прийому відмовляються брати речі, які належать державі або можуть становити небезпеку.

Зокрема, не приймають:

боєприпаси;

вибухонебезпечні предмети;

військову техніку;

герметичні цистерни з невідомими речовинами;

та метал із підвищеним радіаційним фоном.

Також заборонено здавати каналізаційні люки, комунальні дроти, залізничні рейки, вуличні огорожі, пам’ятники та металеві конструкції з кладовищ. Не приймуть і предмети, які можуть бути історичною або культурною цінністю.

Зауважте! Пункти прийому уникають роботи із забороненим брухтом через ризик великих штрафів, які можуть становити від 8 500 до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, щоб заробити на металобрухті більше, фахівці радять самостійно доставляти метал до пункту прийому. У разі замовлення транспорту від компанії вартість брухту часто оцінюють дешевше, оскільки в ціну закладають витрати на перевезення.

Перед здачею метал бажано відсортувати. Кольорові метали потрібно відокремити від чорних, а також очистити конструкції від бруду, пластику чи інших домішок. Це може вплинути на кінцеву вартість приймання.

Крім того, вигідніше накопичувати великі обсяги брухту та здавати їх у періоди, коли ціни на ринку зростають. Найкращі розцінки зазвичай пропонують за партії приблизно від однієї тонни.

Окремі правила діють для автомобілів, які здають на металобрухт. Власнику доведеться підтвердити право власності документами, інакше офіційні пункти відмовляться приймати транспортний засіб.