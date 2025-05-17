Монети, за які платять десятки тисяч: як дізнатися, які це копійки

Старі українські монети можуть принести власникам десятки тисяч гривень. Цінуються особливо рідкісні екземпляри 1992 – 1996 років. Також, цінуються монети з виробничими дефектами.

Які монети є цінними Відповідно до даних на сайті Монети-ягоди, рік випуску монети впливає на її вартість, передає 24 Канал. Читайте також Скільки коштує найдорожчий дорогоцінний камінь у світі Крім того, монети з помилками карбування, як-от подвійне зображення, зміщення елементів або відсутність деталей, вважаються унікальними й ціняться серед нумізматів. Монети, які можна вигідно продати: Від 17 тисяч до 30 тисяч гривень можна отримати за монету номіналом 2 копійки 1992 року.

Водночас 5 копійок 1992 року коштують до 10 тисяч гривень.

До 20 тисяч гривень можна продати 10 копійок 1992 року.

За 7 тисяч гривень можна продати 25 копійок 1992 року, але цінуються лише ті зразки, які мають вдавлений тризуб.

50 копійок 1992 року можна продати за 11 тисяч гривень й найціннішими вважаються зразки, які карбувалися в 1992 році під час налагодження виробництва цих монет,

1 гривню 1992 року можна продати за 30 тисяч гривень, а деякі нумізмати пропонують за цю монету до 37 тисяч гривень.

Одним з найдорожчих різновидів є 1 гривні 1992 року 2ААд. Вважається, що її перекарбували з 5 копійок СРСР.

За 16 тисяч гривень можна продати монету номіналом 1 гривні 1995 року випуску. Це версія 2АА2, з трьома крапками на гурті.

У 1996 році також випустили монети, які можна вигідно продати. Зокрема, це одна копійка, яку можна продати за 3 тисячі гривень. А одну гривню цього ж року випуску можна продати за 8 тисяч гривень (варіант з гладким гуртом).