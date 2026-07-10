Восени 2025 року біткойн оновив історичний максимум, однак з початку 2026 ця криптовалюта опинилася під сильним тиском. З того часу валюта втратила значну частину своєї вартості, а інвестори почали говорити про початок чергової "криптозими".

На такий спад вплинули як геополітичні ризики, так і відтік капіталу з криптовалютних фондів. Частина експертів досі вважає, що біткойн має потенціал для відновлення до кінця цього року. Хоч є і ті, хто закликає не поспішати з покупкою криптовалюти.

24 Канал дізнався, чому біткойн дешевшає останні пів року, що відбувається з його курсом та яких сценаріїв розвитку чекати на ринку.

Чому біткойн почав дешевшати

Ще у 2025 році розпочалося загальне падіння вартості біткойна, а початок 2026 року став новим періодом стрімкої корекції криптовалюти. Відтак вже на початку лютого біткойн був на межі падіння нижче психологічної позначки у 70 тисяч доларів. Річ у тім, що під час азійської торгової сесії її вартість знизилася на 3% – до 70 052 доларів, що було одним із найбільших одноденних падінь з листопада 2024 року.

Нагадуємо! Станом на жовтень 2025 року вартість біткойна становила 116 тисяч доларів. Натомість у серпні того року показник був на рівні 117 тисяч доларів.

З того часу ринок криптовалют перейшов у фазу так званої "криптозими", тобто період підвищеної волатильності та невизначеності серед інвесторів. Як пояснював ще раніше у коментарі 24 Каналу регіональний голова Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці, Кирило Хом'яков, подібні просідання є природною частиною циклу розвитку криптовалютного ринку.

Він наголосив, що оцінювати криптовалюту варто не лише через короткострокові коливання, а й у довгостроковій перспективі. Наприклад, за останні 6 років біткойн подорожчав майже у 7 разів: 17 лютого 2020 року ціна токена була в межах 9,5 – 9,9 тисячі доларів, а в аналогічний період у 2026 році – від 66,6 до 69 тисяч доларів.

Однак якщо на початку 2026 року падіння криптовалюти пояснювали насамперед природною ринковою корекцією, то вже у червні ситуація ускладнилася новими факторами. Відтак криптовалюта продовжувала втрачати позиції через масштабний відплив капіталу з ETF-фондів.

Економіст Данило Монін у коментарі для 24 Каналу пояснює, що до основних 3-х факторів падіння біткойна у 2026 році входять:

Перший – велика кількість торговців досі вірять у 4-річний цикл біткойна і продають, тому що вважають, що цикл закінчено і ціна впаде ще нижче.

– велика кількість торговців досі вірять у 4-річний цикл біткойна і продають, тому що вважають, що цикл закінчено і ціна впаде ще нижче. Другий чинник – війна в Ірані та зростання цін на нафту, які також провокували падіння біткойна.

– війна в Ірані та зростання цін на нафту, які також провокували падіння біткойна. Третій чинник – це дорогі гроші у США, контрольовані Федеральною резервною системою (ФРС).

Данило Монін Економічний експерт ФРС тримає облікову ставку на рівні 3,5 – 3,75% і формує очікування щодо зниження тривалий час. Падіння від піка більше ніж у 2 рази – це суттєва корекція ціни. Чи буде ще далі – ймовірно, якщо виникне ще одна негативна подія на ринку.

Біткойн опустився з понад 100 тисяч до 60 тисяч доларів

Аналізуючи історичні дані Investing.com щодо вартості біткойна, після масштабного розпродажу на початку лютого криптовалюта торгувалася поблизу 60 тисяч доларів, однак уже в березні змогла частково відновити позиції, піднявшись вище 73 тисячі доларів.

Відтак цієї весни курс коливався переважно в діапазоні 70 – 79 тисяч доларів, однак наприкінці червня на ринку розпочалася нова хвиля корекції, коли ціна впала нижче ніж 60 тисяч доларів. Відтак 30 червня біткойн коштував 58 630,8 долара.

Однак спад тривав недовго, адже вже 1 липня ціна криптовалюти зросла до 60 014 доларів. 2 липня ціна знову зросла до 61 546 доларів, а 4 липня – до 63 135 доларів, що свідчить про поступове відновлення після червневого падіння.

Станом на 10 липня 2026 року біткойн торгується на рівні близько 64 200 доларів, що свідчить про подальше відновлення після просідання на початку липня, хоча курс все ще залишається значно нижчим за весняні максимуми.

Золото стало привабливішим за біткойн

Після того як біткойн рекордно зріс на тлі заяв Дональда Трампа на виборах США щодо підтримки криптоіндустрії, ринок наразі так і не отримав обіцяного. Крім того, додатковий тиск на валюту створили продажі біткойна великими власниками для підтримки власної ліквідності. Додалися ще й загострення ситуації на Близькому Сході та наслідки від цього.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів для 24 Каналу, що американці так і не ухвалили жодних законопроєктів на підтримку цього ринку. На фоні всіх негативних сигналів, на які реагував ринок, біткойн почав програвати іншим активам, які на той момент виглядали для інвесторів привабливішими.

Відтак у січні 2026 року золото досягнуло позначки у 5 405 доларів за 1 тройську унцію й опустилося нижче цієї межі лише у березні. А станом на 10 липня, за даними TradingView, ціна за 1 тройську унцію золота (31,1 грама) на світовому ринку коливається на рівні 4 102 доларів.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Пальму першості тоді перехопило золото. Воно дуже стрімко зростало, тому значна частина грошей перейшла саме туди. Якщо порівнювати золото й біткойн, то для більшості інвесторів золото виглядає надійнішим і зрозумілішим інструментом.

Згодом, коли золото почало дешевшати, з'явився новий лідер. Ним стала Magnificent 7 ("Чудова сімка"). Йдеться про неофіційний термін, яким називають 7 найвпливовіших та найдорожчих технологічних та інноваційних компаній США.

Це NVIDIA, Microsoft, Oracle, Amazon та інші, які працюють зі штучним інтелектом. Вони демонстрували шалене зростання, що також спровокувало додатковий відтік інвестицій із криптовалют,

– каже пан Андрій.

Попри це, нині ситуація на фінансових ринках стала більш збалансованою: ціна на золото повернулася до стабільних рівнів, компанії зі сфери штучного інтелекту увійшли у спокійнішу фазу розвитку, а курс долара перестав демонструвати різкі коливання. У результаті відтік коштів із криптовалютних фондів фактично припинився, що свідчить про більш сприятливі умови для ринку криптовалют, підсумував Шевчишин.

Який потенціал для відновлення має біткойн

Цікаво, що попри суттєву корекцію від початку року, Шевчишин позитивно оцінює перспективи біткойна. У випадку, якщо криптовалюта сягне цінової позначки у 75 тисяч доларів, то, відповідно, це стане непоганим потенціалом реалізації до максимальних значень до кінця цього року.

Аналітик пояснює, що короткострокові інвестори вже залишили ринок, а отже, усі, хто хотів вийти з біткойна, хто був лише "інвестором-попутником", уже це зробили. Тому продавців практично не залишилося, натомість покупці є.

Крім того, важливим фактором у цьому залишається поточна собівартість майнінгу. Адже зараз ціна перебуває нижче собівартості майнінгу біткойна. Така ситуація не може тривати дуже довго і сама по собі створює передумови для зростання.

Найближчим часом у Конгресі США мають розглядати законопроєкт Clarity Act щодо регулювання ринку криптовалют і стейблкойнів. Подальший розвиток регулювання також може надати сили криптовалютам,

– каже Шевчишин.

Водночас експерт Монін вважає, що до кінця 2026 року діапазон ціни біткойна буде в межах від 50 до 80 тисяч доларів. Допомогти криптовалюті обновити історичний максимум може різка зміна у підходах до процентних ставок, або криза, що призведе до друку грошей ФРС.

Можливе розчарування у штучному інтелекті, і тоді гроші від вкладень у компанії можуть перетекти знову в біткойн або інші криптовалюти,

– прогнозує Монін.

Однак пан Данило радить інвесторам наразі вичікувати, аби зрозуміти стан речей на ринку. Або ж купити частину за поточною ціною і потім докупити, якщо ціна опуститься ще нижче

Чи варто зараз купляти криптовалюту

Експерт Шевчишин вважає, що особисто розглядав би нинішній період як можливість для накопичення. Особливо з огляду на те, що зараз криптовалюта торгується нижче собівартості її майнінгу. У попередніх циклах саме це була одна з найкращих зон для купівлі.

Водночас він застерігає, що певний час інвестору, можливо, доведеться залишатися з нульовою дохідністю. Проте довгостроково і навіть середньостроково така стратегія раніше себе виправдовувала.

Натомість Монін вказує на те, що є доволі песимістичним щодо крипторинку у 2026 році. Для його зростання мають прийти якісь позитивні події. Поки що їх на горизонті не дуже видно. До того ж існує чинник зниження інфляції – рахунок падіння нафтових цін на тлі деяких угод з Іраном. Але навіть зараз там знову і знову спалахують конфлікти.

Крім того, остання нарада сильно підірвала довіру до нового глави ФРС, який стане протрампівським. Він дуже розчарував своїми прогнозами щодо збільшення ставки до кінця 2026 року і фактично утриманням високої ставки ще 2 – 3 роки,

– додає аналітик.

На його думку, це саме те, що заважатиме крипторинку злетіти. Але не виключаю, що з осені може початися невелике зростання біткойна.