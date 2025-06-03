Не входить навіть у п'ятірку: скільки в Росії запасів нафти
- Росія займає 8 місце у рейтингу країн із найбільшими запасами нафти, не входячи до п'ятірки.
- Запаси російських нафтових надр становлять 80 мільярдів барелів, а запаси газу становлять 47,8 трильйона кубів.
На сьогодні Росія не входить до списку 5 країн із найбільшим запасом нафти. Такі країни, як Венесуела, Іран та Ірак мають більші показники щодо чорного золота. Однак російські запаси газу досі лідирують у світі.
Чи лідерує Росія за запасами нафти у світі
За даними Global Firepower, передає 24 Канал, у 2025 році до 5 країн світу, які мають найбільші запаси нафти, входять Венесуела, Саудівська Аравія, Іран, Канада та Ірак.
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Водночас до списку 10 країн із найбільшими запасами додається ще Кувейт, ОАЕ, Росія, Лівія та США. Цікаво, що Росія у цьому списку лише на 8 місці.
Нагадуємо! Раніше Росія посідала 5 місце у світовому рейтингу щодо запасів нафти. Натомість у рейтингу по запасах газу – 1 місце.
Що у Росії із природними ресурсами
- Запаси нафти
На сьогодні підтверджені запаси російських нафтових надр становлять 80 мільярдів барелів. А видобуток нафти становить 10,7 мільйона барелів.
Споживання нафти – 3,68 мільйона барелів, а дефіцит – понад 7 мільйонів барелів.
- Запаси газу
Запаси газу в Росії на рівні 47,8 трильйона кубів. Видобуток газу становить трішки більше, аніж 617 мільярдів кубічних метрів. Натомість споживання понад 472 мільярди кубічних метрів.
- Запаси вугілля
Російські підтверджені запаси вугілля становлять понад 162 мільярди метричних тонн. Водночас видобуток лише на рівні 508 мільйонів метричних тонн, а споживання вугілля – майже 311 мільйонів метричних тонн.