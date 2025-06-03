Лидирует ли Россия по запасам нефти в мире
По данным Global Firepower, передает 24 Канал, в 2025 году в 5 стран мира, которые имеют наибольшие запасы нефти, входят Венесуэла, Саудовская Аравия, Иран, Канада и Ирак.
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В то же время в список 10 стран с наибольшими запасами добавляется еще Кувейт, ОАЭ, Россия, Ливия и США. Интересно, что Россия в этом списке только на 8 месте.
Напоминаем! Ранее Россия занимала 5 место в мировом рейтинге по запасам нефти. Зато в рейтинге по запасам газа – 1 место.
Что у России с природными ресурсами
- Запасы нефти
На сегодня подтвержденные запасы российских нефтяных недр составляют 80 миллиардов баррелей. А добыча нефти составляет 10,7 миллиона баррелей.
Потребление нефти – 3,68 миллиона баррелей, а дефицит – более 7 миллионов баррелей.
- Запасы газа
Запасы газа в России на уровне 47,8 триллиона кубов. Добыча газа составляет чуть больше, чем 617 миллиардов кубических метров. Зато потребление более 472 миллиардов кубических метров.
- Запасы угля
Российские подтвержденные запасы угля составляют более 162 миллиардов метрических тонн. В то же время добыча только на уровне 508 миллионов метрических тонн, а потребление угля – почти 311 миллионов метрических тонн.