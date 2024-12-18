Які 500 гривень НБУ вилучає з обігу

Національний банк України з 1 серпня 2024 року почав вилучати з обігу купюру номіналом 500 гривень. Йдеться про банкноти старого зразка. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Старі 500 гривень випустили 2003 – 2007 роках. У центробанку долали, що банкноти старого зразка будуть вилучати поступово, як і замінювати на купюри з аналогічним номіналом. Водночас нові купюри мають інший дизайн та більш сучасні захисні елементи.

НБУ вилучає 500 гривень старого зразка з обігу / Фото Нацбанк

Важливо! 500 гривень 2003 – 2007 років залишаться законним платіжним засобом. Тож, немає потреби обмінювати банкноти старого зразка. Водночас вилучені купюри передадуть НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Нагадаємо, що з листопада Нацбанк також почав вилучати з обігу купюри з номіналами 50 та 200 гривень – з листопада