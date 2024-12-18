Какие 500 гривен НБУ изымает из обращения

Национальный банк Украины с 1 августа 2024 года начал изымать из обращения купюру номиналом 500 гривен. Речь идет о банкнотах старого образца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Старые 500 гривен выпустили в 2003 – 2007 годах. В центробанке говорили, что банкноты старого образца будут изымать постепенно, как и заменять на купюры с аналогичным номиналом. В то же время новые купюры имеют другой дизайн и более современные защитные элементы.

НБУ изымает 500 гривен старого образца из обращения / Фото Нацбанк

Важно! 500 гривен 2003 – 2007 годов останутся законным платежным средством. Поэтому, нет необходимости обменивать банкноты старого образца. В то же время изъятые купюры передадут НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Напомним, что с ноября Нацбанк также начал изымать из обращения купюры с номиналами 50 и 200 гривен – с ноября