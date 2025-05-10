Які долари не підлягають обміну

Перш ніж обмінювати долари США в Україні, варто дізнатися, які купюри можуть не прийняти в банках чи обмінниках. Які саме долари не підлягають обміну у 2025 році, читайте далі.

Які долари не приймають банки та обмінники

За законом, фінансові установи зобов’язані приймати всі банкноти, випущені після 1914 року, якщо вони не мають серйозних пошкоджень чи значного зношення, передає 24 Канал із посиланням на Національний банк України.

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Втім, бувають ситуації, коли обмін доларів ускладнений або неможливий. Зокрема, через наступні моменти:

Пошкоджені купюри . Долари з розривами, плямами, зміненим кольором, втратою частини банкноти чи пошкодженими захисними елементами можуть не прийняти. Відповідно, такі гроші вважаються непридатними до обігу.

. Долари з розривами, плямами, зміненим кольором, втратою частини банкноти чи пошкодженими захисними елементами можуть не прийняти. Відповідно, такі гроші вважаються непридатними до обігу. Сумнівні банкноти. Якщо касир запідозрить підробку, банкноту направлять на експертизу. Обмін відбудеться лише після підтвердження її справжності. У разі виявлення фальшивки банк її вилучить і повідомить поліцію.