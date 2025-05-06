Чому долар падає в ціні

У вівторок, 6 травня, долар США падає в ціні третю торгову сесію поспіль. Американська валюта реагує на фактори, що пов'язані зі світовою торгівлею, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Інвесторів турбує невизначеність щодо глобальної торгівлі. Для прикладу, президент США Дональд Трамп заявив, що не планує говорити з лідером Китаю на цьому тижні. Водночас він натякнув, що може знизити тарифи на китайські товари.

З іншого боку, глава Білого дому оголосив про мита у розмірі 100% на фільми іноземного виробництва, а також заявив, що може запровадити тарифи на фармацевтичну продукцію впродовж наступних двох тижнів.

Також інвестори зважають на сигнали від Федеральної резервної системи США. Загалом ринок очікує, що на наступному засіданні регулятор залишить процентні ставки на поточному рівні.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,45. Долар впав в ціні 0,38% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливався в діапазоні від 99,42 до 100,10.

Цікаво! Експерти американського банку Goldman Sachs прогнозують, що долар США продовжить знецінюватися. Вони вважають, що американська валюта буде втрачати позиції на ринку навіть, якщо у США не буде рецесії.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: