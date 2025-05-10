Какие доллары не принимают банки и обменники

По закону, финансовые учреждения обязаны принимать все банкноты, выпущенные после 1914 года, если они не имеют серьезных повреждений или значительного износа, передает 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Впрочем, бывают ситуации, когда обмен долларов затруднен или невозможен. В частности, из-за следующих моментов:

Поврежденные купюры . Доллары с разрывами, пятнами, измененным цветом, потерей части банкноты или поврежденными защитными элементами могут не принять. Соответственно, такие деньги считаются непригодными к обращению.

. Доллары с разрывами, пятнами, измененным цветом, потерей части банкноты или поврежденными защитными элементами могут не принять. Соответственно, такие деньги считаются непригодными к обращению. Сомнительные банкноты. Если кассир заподозрит подделку, банкноту направят на экспертизу. Обмен состоится только после подтверждения ее подлинности. В случае обнаружения фальшивки банк ее изымет и сообщит в полицию.