Які долари дійсні в Україні і чи зміниться щось у 2025 році

Попит на долари серед українців, як правило, зберігається на досить високому рівні. Через це виникають питання щодо того, які банкноти є дійсними, і які ні.

Які долари США дійсні в Україні та світі

Уряд США проводить спеціальну політику щодо своєї валюти. Це стосується й того, які долари можна вважати дійсними. Про це пише 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

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Тож, усі долари, які Федеральна резервна система США випустила 1914 року є дійсними та залишаються законним платіжним засобом. Ці положення актуальні й для України. Про жодні зміни щодо того, які долари будуть вважатися дійсними у 2025 році, американські регулятори не заявляли.

До теми! З 2026 до 2034 року у США будуть оновлювати дизайн більшості доларових купюр.

Ба більше, НБУ неодноразово заявляв, що немає жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років недійсні. Український центральний банк підмітив, що кредитори та обмінники зобов'язані приймати усі купюри долара незалежно від року випуску та номіналу.