Какие доллары США действительны в Украине и мире

Правительство США проводит специальную политику в отношении своей валюты. Это касается и того, какие доллары можно считать действительными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

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Поэтому, все доллары, которые Федеральная резервная система США выпустила в 1914 году являются действительными и остаются законным платежным средством. Эти положения актуальны и для Украины. Ни о каких изменениях относительно того, какие доллары будут считаться действительными в 2025 году, американские регуляторы не заявляли.

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Более того, НБУ неоднократно заявлял, что нет никаких законов или постановлений, которые определяют, что доллары определенных лет недействительны. Украинский центральный банк подметил, что кредиторы и обменники обязаны принимать все купюры доллара независимо от года выпуска и номинала.