Що відбувається на світовому ринку нафти

У середу, 4 грудня, нафта зростає в ціні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Учасники ринку нафти оцінюють геополітичну напруженість у світі та перспективу ОПЕК+ продовжити скорочення обсягів постачання сировини на тлі слабкого попиту. Нагадаємо, що нафтовий картель проведе зустріч 5 грудня.

Зростання цін на нафту фіксують на тлі хиткого перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою, новин про ситуацію з воєнним станом в Південній Кореї, наступу повстанців у Сирії, який загрожує залученням сил кількох нафтовидобувних країн.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent подорожчала на 23 центи або на 0,3%. Чорне золото торгується на рівні 73,85 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 19 центів або на 0,3%. Ф'ючерси на сировину коштують 70,13 долара за барель.

Водночас попередню торгову сесію нафта Brent завершила з найбільшим приростом за 2 тижні. Сировина подорожчала на 2,5%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: