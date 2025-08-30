Червоне та жовте золото відрізняється не лише кольором, але й сплавом. У першому переважає мідь, а у другому – присутні мідь та срібло. Відтак, саме такі пропорції впливають на вартість золота на ринку.

Чим відрізняється червоне золото від жовтого?

Червоне золото

Відомо, що червоне золото – це комбінація різних металів, а саме золото та міді (75% чистого золота та 25% міді), передає 24 Канал.

Крім того, замість міді іноді дають срібло для того, щоб пом'якшити колір. Таким чином, через сплав таких металів золото має теплий червонуватий відтінок.

Цікаво! Для того, щоб колір був насиченішим, то більше використовують у сплаві міді.

Жовте золото

Жовте золото є найпопулярнішим ювелірним металом. Традиційно, це сплав чистого золота з міддю та сріблом. Пропорції коливаються відповідно до проби. Водночас в середньому це 75% чистого золота, 12,5% міді та 12,5% срібла, що дає прикрасам насичений жовтий колір.

Зауважте! Загальноприйнятою пробою жовтого золота вважають 750, втім трапляються ще й інші.

Яке золото дорожче?

На вартість золота впливає проба, адже чим вона вища, тим дорожча. Якщо орієнтуватися по елементах, які є у сплаві, то, наприклад, мідь є дешевшою, аніж срібло.

Отже, можна проаналізувати, що жовте золото буле коштувати дорожче через меншу кількість у сплаві міді, а от червоне золото обійдеться дешевше.

Крім того, жовте золото не дуже поширене в Україні порівняно з червоним. Це також впливає на вартість золота.