Які ціни на золото?

Золото продовжує зростати на тлі очікувань зниження процентних ставок у США. Приводом став виступ глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, де він допустив можливість коригування монетарної політики вже у вересні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Ціни на золото: чому дорожчає дорогоцінний метал

В понеділок, 25 серпня, ціна золота в злитках досягла близько 3 367 доларів за унцію після зростання на 1,1%. Спотова ціна золота становить 3 367,79 долара за унцію.

Важливо! Більш низькі ставки традиційно підсилюють привабливість золота, оскільки воно не приносить процентного доходу. За даними аналітиків ймовірність зниження ставки ФРС у вересні оцінюється вище 85%, проте подальші перспективи залишаються невизначеними.

На відміну від торішнього виступу, заяви Пауелла не стали прямим сигналом для ринків, а лише підкреслили складність поточної ситуації для регулятора.

Аналітик Pepperstone Ахмад Ассірі зазначає, що короткостроковий баланс змістився на користь золота.

Додаткові ознаки ослаблення ринку праці будуть посилювати аргументи за подальше пом'якшення політики та стимулювати попит на метал,

– додав експерт.

З початку року золото подорожчало більш ніж на чверть, при цьому основне зростання припало на перші місяці, чому сприяли геополітична напруженість, торгові суперечки та активні покупки центробанків. UBS Asset Management і ряд інших аналітиків прогнозують збереження висхідного тренду.

Які ціни на золото в Україні?

В понеділок, 25 серпня, Національний банк України встановив такі ціни на золото в Україні: