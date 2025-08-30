Красное и желтое золото отличается не только цветом, но и сплавом. В первом преобладает медь, а во втором – присутствуют медь и серебро. Следовательно, именно такие пропорции влияют на стоимость золота на рынке.

Чем отличается красное золото от желтого?

Красное золото

Известно, что красное золото – это комбинация различных металлов, а именно золото и меди (75% чистого золота и 25% меди), передает 24 Канал.

Кроме того, вместо меди иногда дают серебро для того, чтобы смягчить цвет. Таким образом, из-за сплава таких металлов золото имеет теплый красноватый оттенок.

Интересно! Для того, чтобы цвет был насыщеннее, то больше используют в сплаве меди.

Желтое золото

Желтое золото является самым популярным ювелирным металлом. Традиционно, это сплав чистого золота с медью и серебром. Пропорции колеблются в соответствии с пробой. В то же время в среднем это 75% чистого золота, 12,5% меди и 12,5% серебра, что дает украшениям насыщенный желтый цвет.

Заметьте! Общепринятой пробой желтого золота считают 750, впрочем случаются еще и другие.

Какое золото дороже?

На стоимость золота влияет проба, ведь чем она выше, тем дороже. Если ориентироваться по элементам, которые есть в сплаве, то, например, медь дешевле, чем серебро.

Итак, можно проанализировать, что желтое золото будет стоить дороже из-за меньшего количества в сплаве меди, а вот красное золото обойдется дешевле.

Кроме того, желтое золото не очень распространено в Украине по сравнению с красным. Это также влияет на стоимость золота.