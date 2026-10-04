Що відомо про особливу монету

Восени 2022 року Нацбанк презентував обігову монету зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Тираж склав 10 мільйонів штук, зокрема 500 тисяч екземплярів випустили як сувенірну продукцію у вигляді спеціально оформлених роликів.

За основними характеристиками вони не відрізняються від звичайних 10 гривень зразка 2018 року. Аверс також залишили традиційним для цього номіналу, тоді як реверс отримав окремий тематичний дизайн, присвячений військовослужбовцям.

На зворотній стороні дизайнери зобразили дві стилізовані фігури захисників, а також логотип і гасло Сил ТрО "Готові до спротиву". Побачити такий екземпляр наразі можна не лише в колекціях, адже монети перебувають у звичайному грошовому обігу.



Який вигляд має пам'ятна монета / Колаж НБУ

У Нацбанку також пояснювали, що прагнуть просто під час звичних готівкових розрахунків щодня нагадувати мільйонам українців про подвиг військових, які захищають наше право на свободу.

Сьогодні основу Сил ТрО становлять чоловіки та жінки далекі від військових професій: вчителі, діячі культури й науки, підприємці, фермери, ІТ-фахівці, банкіри та представники інших професій. Головне, що їх об'єднує, це згуртованість та готовність зі зброєю в руках захищати незалежність та мирне майбутнє,

– зауважив заступник голови регулятора Олексій Шабан.

Нагадаємо, напередодні у вересні в Україні відзначали День рятівника. Цій професії Нацбанк також присвячував обігову монету номіналом 10 гривень із гаслом "Сміливі рятувати життя".