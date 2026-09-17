Що відомо про особливу монету

Восени 2025 року Нацбанк презентував монету зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, вшанувавши мужність, самовідданість і професіоналізм українських рятувальників.

"Часто, коли ми чуємо чергові новини про те, як ворог завдав удару, серце завмирає, а потім отримуємо повідомлення, що на місці працюють рятувальні служби, – й до нього знову повертається надія. Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ", – зауважив під час презентації голова регулятора Андрій Пишний.

Аверс пам'ятної монети не відрізняється від звичайних 10 гривень зразка 2018 року: на ньому розмістили номінал і рік карбування, а також державний герб в обрамленні давньоруського орнаменту.

Цікавішим є дизайн реверсу, де зобразили рятувальника ДСНС у повному екіпіруванні з пожежними рукавом і стволом у руках. Композицію доповнює гасло "Сміливі рятувати життя", а з обох боків – стилізовані дубові листки як елементи емблеми служби.



Пам'ятна монета "Державна служба України з надзвичайних ситуацій" / Фото НБУ

Нині монету все ще можна зустріти у звичайному обігу. Загалом Нацбанк планував поступово випустити майже 10 мільйонів штук, які приймають під час розрахунків як звичайні 10 гривень.

Щоправда, частину тиражу також сформували у спеціальні сувенірні ролики по 25 монет. Їх випустили значно менше – лише 20 тисяч штук, а паковання прикрасили емблемою ДСНС.

Андрій Даник Голова ДСНС України Для рятувальників ця монета – не просто грошовий знак, а визнання щоденної служби українському народові… Вона буде нагадувати всім українцям про силу і сміливість тих, хто йде в вогонь, воду і руїни, аби дати шанс іншим жити.

Нагадаємо, 5 вересня виповнилося три роки з моменту введення в обіг ще однієї тематичної монети – "Воєнна розвідка України". Її номінал становить 5 гривень, а головним символом стала сова з мечем, який пронизує обриси території Росії.