Які копійки більше не карбують

Наразі Нацбанк вилучає з обігу розмінні монети номіналом 10 копійок. Процес триває ще з жовтня 2025 року, і за цей час регуляторові вдалося зібрати вже 6,5 мільйона штук.

Річ у тім, що так званий "дріб'язок" припинив відігравати істотну роль в готівкових розрахунках за товари та послуги в країні. Тож поступове вилучення 10 копійок допоможе заощадити на їх виготовленні, обробленні, транспортуванні та зберіганні.

У Нацбанку також додали, що станом на початок липня частка монет такого номіналу в обігу була найбільшою – 26,9%.



Який вигляд мають 10 копійок останнього випуску / Фото НБУ

До слова, у різні роки їх виготовляли з латуні, алюмінієвої бронзи та низьковуглецевої сталі, а дизайн розробив Василь Лопата.

Натомість 50 копійок і досі перебувають в обігу, адже на них зберігається сталий попит. Щоправда, частка такого номіналу в загальній кількості монет наразі дещо менша – 9,1%.

Нагадаємо, що розрахуватися в магазині 5 копійками вже не вийде, однак українці можуть спробувати продати такі монети колекціонерам. Нумізматів цікавлять екземпляри зі специфічними особливостями карбування, як-от великою насічкою на гурті або ж поворотом аверсу відносно реверсу.