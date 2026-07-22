Які копійки більше не карбують
Наразі Нацбанк вилучає з обігу розмінні монети номіналом 10 копійок. Процес триває ще з жовтня 2025 року, і за цей час регуляторові вдалося зібрати вже 6,5 мільйона штук.
Річ у тім, що так званий "дріб'язок" припинив відігравати істотну роль в готівкових розрахунках за товари та послуги в країні. Тож поступове вилучення 10 копійок допоможе заощадити на їх виготовленні, обробленні, транспортуванні та зберіганні.
У Нацбанку також додали, що станом на початок липня частка монет такого номіналу в обігу була найбільшою – 26,9%.
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Який вигляд мають 10 копійок останнього випуску / Фото НБУ
До слова, у різні роки їх виготовляли з латуні, алюмінієвої бронзи та низьковуглецевої сталі, а дизайн розробив Василь Лопата.
Натомість 50 копійок і досі перебувають в обігу, адже на них зберігається сталий попит. Щоправда, частка такого номіналу в загальній кількості монет наразі дещо менша – 9,1%.
Нагадаємо, що розрахуватися в магазині 5 копійками вже не вийде, однак українці можуть спробувати продати такі монети колекціонерам. Нумізматів цікавлять екземпляри зі специфічними особливостями карбування, як-от великою насічкою на гурті або ж поворотом аверсу відносно реверсу.