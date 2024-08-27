Що відбувається на ринку нафти

У вівторок, 27 серпня, зростання цін на нафту призупинилося. Нагадаємо, що за попередні три торгові сесії сировина подорожчала на понад 7%. Цьому сприяли побоювання щодо пропозиції на ринку на тлі страхів навколо розширення конфлікту на Близькому Сході. Ще один серйозний фактор впливу – це Лівія, де потенційно можуть закрити нафтові родовища, згідно з даними Reuters.

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Додають, що зростання цін на нафту на попередніх трьох сесіях зумовлене очікуваннями щодо довгоочікуваного зниження процентних ставок у США, що може збільшити попит на паливо, військовими діями між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані на вихідних, які загрожують ширшим конфліктом на Близькому Сході, перебоями в постачанні з ключового регіону-виробника, а також ризиком закриття лівійських нафтопроводів.

Скільки коштує нафта на ринку

Тож марка нафти Brent з початку торгів 27 серпня зросла в ціні на 3 центи до 81,46 долара за барель. Тоді як американська нафта WTI подешевшала на 6 центів до 77,36 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,22 долара за барель (- 0,26%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,08 долара за барель (- 0,44%).

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