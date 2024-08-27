Что происходит на рынке нефти

Во вторник, 27 августа, рост цен на нефть приостановился. Напомним, что за предыдущие три торговые сессии сырье подорожало более чем на 7%. Этому способствовали опасения относительно предложения на рынке на фоне страхов вокруг расширения конфликта на Ближнем Востоке. Еще один серьезный фактор влияния – это Ливия, где потенциально могут закрыть нефтяные месторождения, согласно данным Reuters.

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Добавляют, что рост цен на нефть на предыдущих трех сессиях обусловлен ожиданиями относительно долгожданного снижения процентных ставок в США, что может увеличить спрос на топливо, военными действиями между Израилем и Хезболлой в Ливане на выходных, которые угрожают более широким конфликтом на Ближнем Востоке, перебоями в поставках из ключевого региона-производителя, а также риском закрытия ливийских нефтепроводов.

Сколько стоит нефть на рынке

Поэтому марка нефти Brent с начала торгов 27 августа выросла в цене на 3 цента до 81,46 доллара за баррель. Тогда как американская нефть WTI подешевела на 6 центов до 77,36 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,22 доллара за баррель (- 0,26%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,08 доллара за баррель (- 0,44%).

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