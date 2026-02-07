Коли варто змінювати вид пенсії?

Можливість обирати між пенсією за віком та пенсією по інвалідності передбачена для окремих категорій українців, однак вигідність кожного варіанта залежить від стажу, рівня заробітку та групи інвалідності, пише 24 Канал.

Цікаво Українці втратили важливу допомогу: список скасованих пільг

Закон дозволяє переходити з одного виду пенсії на інший. Наприклад, перехід із пенсії за віком на пенсію по інвалідності I групи може бути фінансово вигідним, оскільки її розмір відповідає 100% пенсії за віком.

Зверніть увагу! Додатковий страховий стаж у таких випадках може збільшити виплати.

Водночас перехід на пенсію по інвалідності III групи зазвичай менш вигідний, оскільки вона становить лише половину пенсії за віком. Тому перед зміною виду пенсії важливо врахувати групу інвалідності, страховий стаж та рівень офіційного доходу.

Як працює пенсія по інвалідності?

За інформацією Урядового порталу, право на пенсію по інвалідності із солідарної системи мають особи, які мають від 1 до 15 років страхового стажу залежно від віку, у якому встановлено інвалідність.

Розмір такої пенсії прив’язаний до розміру пенсії за віком і визначається у відсотках:

100% – для осіб з інвалідністю I групи;

90% – для II групи;

50% – для III групи.

До страхового стажу також можуть зараховувати період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Через це для осіб з I групою інвалідності розмір пенсії часто наближений до пенсії за віком, тоді як для III групи він може бути суттєво нижчим.

Які загальні умови виходу на пенсію за віком?

Пенсія за віком призначається залежно від віку та страхового стажу, нагадують у Пенсійному фонді. У 2026 році діють такі вимоги:

у 60 років – не менше 33 років стажу;

у 63 роки – не менше 23 років стажу;

у 65 років – не менше 15 років стажу.

Для частини людей з інвалідністю виконати ці вимоги складно через обмеження працездатності. Саме тому іноді пенсія по інвалідності стає основним джерелом виплат, хоча в окремих випадках пенсія за віком може бути вигіднішою.

Чи можна отримувати пенсію без стажу?