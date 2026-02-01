Як розраховується пенсія залежно від групи інвалідності?
У 2026 році пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю формується за чітким алгоритмом, який враховує причину втрати працездатності, групу інвалідності та наявність страхового стажу.
Як пояснюють у Пенсійний фонд України, пенсія призначається людям, які втратили працездатність унаслідок захворювання, травми, не пов’язаної з роботою, або мають інвалідність з дитинства.
Одним із ключових критеріїв є страховий стаж: залежно від віку та встановленої групи інвалідності він може коливатися від 1 до 15 років. Саме від цього показника разом із розрахунковою пенсією за віком залежить кінцева сума виплати.
Пенсія по інвалідності визначається як частка від пенсії за віком:
- для I групи – у повному обсязі 100%;
- для II групи – у розмірі 90%;
- для III групи – на рівні 50%.
Тобто навіть за однакового стажу виплати можуть суттєво відрізнятися залежно від групи інвалідності.
Якщо стажу бракує: які виплати призначають замість пенсії?
Як подати заяву та скільки чекати рішення?
Оформлення пенсії або соціальної допомоги можливе як офлайн, так та дистанційно. Заяву приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду, через пошту, уповноважену особу або онлайн через електронні сервіси ПФУ чи державні портали.
Для розгляду заяви необхідно подати документи, що підтверджують особу, інвалідність, страховий стаж й, за потреби, спеціальний статус. У разі електронного звернення достатньо завантажити сканкопії документів та обрати спосіб отримання коштів.
Рішення про призначення виплати зазвичай ухвалюється протягом до 10 календарних днів.