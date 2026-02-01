Як розраховується пенсія залежно від групи інвалідності?

У 2026 році пенсійне забезпечення осіб з інвалідністю формується за чітким алгоритмом, який враховує причину втрати працездатності, групу інвалідності та наявність страхового стажу.

Як пояснюють у Пенсійний фонд України, пенсія призначається людям, які втратили працездатність унаслідок захворювання, травми, не пов’язаної з роботою, або мають інвалідність з дитинства.

Одним із ключових критеріїв є страховий стаж: залежно від віку та встановленої групи інвалідності він може коливатися від 1 до 15 років. Саме від цього показника разом із розрахунковою пенсією за віком залежить кінцева сума виплати.

Пенсія по інвалідності визначається як частка від пенсії за віком:

для I групи – у повному обсязі 100%;

для II групи – у розмірі 90%;

для III групи – на рівні 50%.

Тобто навіть за однакового стажу виплати можуть суттєво відрізнятися залежно від групи інвалідності.

Якщо стажу бракує: які виплати призначають замість пенсії?

Якщо людина не має достатнього страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності, вона не позбавляється права на державну підтримку, зауважили Пенсійний фонд України. У такому випадку замість пенсійної виплати може бути призначена державна соціальна допомога, яка фінансується з бюджету та прив’язується до розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році орієнтовні розміри такої допомоги становлять: для осіб з інвалідністю I групи – 2 595 гривень;

для II групи – 2 076 гривень;

для III групи – 1 557 гривень. Важливо, що ці виплати є фіксованими соціальними гарантіями та не залежать від попереднього рівня заробітної плати, стажу роботи чи розміру страхових внесків. Вони визначаються виключно групою інвалідності та чинними соціальними стандартами держави.

