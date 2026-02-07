Когда стоит менять вид пенсии?

Возможность выбирать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности предусмотрена для отдельных категорий украинцев, однако выгодность каждого варианта зависит от стажа, уровня заработка и группы инвалидности, пишет 24 Канал.

Закон позволяет переходить с одного вида пенсии на другой. Например, переход с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности I группы может быть финансово выгодным, поскольку ее размер соответствует 100% пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Дополнительный страховой стаж в таких случаях может увеличить выплаты.

В то же время переход на пенсию по инвалидности III группы обычно менее выгоден, поскольку она составляет лишь половину пенсии по возрасту. Поэтому перед изменением вида пенсии важно учесть группу инвалидности, страховой стаж и уровень официального дохода.

Как работает пенсия по инвалидности?

По информации Правительственного портала, право на пенсию по инвалидности из солидарной системы имеют лица, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа в зависимости от возраста, в котором установлена инвалидность.

Размер такой пенсии привязан к размеру пенсии по возрасту и определяется в процентах:

100% – для лиц с инвалидностью I группы;

90% – для II группы;

50% – для III группы.

В страховой стаж также могут засчитывать период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Поэтому для лиц с I группой инвалидности размер пенсии часто приближен к пенсии по возрасту, тогда как для III группы он может быть существенно ниже.

Какие общие условия выхода на пенсию по возрасту?

Пенсия по возрасту назначается в зависимости от возраста и страхового стажа, напоминают в Пенсионном фонде. В 2026 году действуют следующие требования:

в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

в 63 года – не менее 23 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Для части людей с инвалидностью выполнить эти требования сложно из-за ограничения трудоспособности. Именно поэтому иногда пенсия по инвалидности становится основным источником выплат, хотя в отдельных случаях пенсия по возрасту может быть выгоднее.

Можно ли получать пенсию без стажа?