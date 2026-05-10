Найдешевші валюти світу: чи є серед них гривня

У світі існують як дорогі, так і дешеві валюти. На отримання такого статусу для грошей впливає чимала кількість факторів.

Яка валюта найдешевша у світі?

Зокрема іранський ріал є найдешевшою валютою у світі станом на сьогодні, про що пише Forbes.

Згідно з інформацією, падіння його вартості можна пояснити різними чинниками. Перший фактор: після Ісламської революції 1979 року іноземні інвестори почали залишати країну.

Значну роль також відіграли ядерна програма та ірано-іракська війна, які спричинили фінансові труднощі та іншу політичну нестабільність в Ірані,

– йдеться у тексті.

Друге місце посідає в’єтнамський донг. Країна вже тривалий час дотримується централізованої економіки.

Станом на зараз валюта сильно знецінена. Але шанси на її зміцнення залишаються високими.

Сьєрра-леонський леоне — це африканська валюта – займає третє місце у рейтингу. Як зазначено у матеріалі, Африка має "історію скандалів та корупції".

Країна пережила конфлікти та жорстоку громадянську війну в країнах Західної Африки. Усе це призвело до занепаду економіки країни та знецінення валюти.

Але додатковим і постійним фактором стала епідемія Еболи. Вона впливає на населення країни та потребує значних фінансових витрат і допомоги.

Зверніть увагу! Таким чином, гривня не входить до списку найслабших та найдешевших валют світу.

Які валюта є найдорожчими?

Чимало людей вважають, що найдорожчою валютою є євро або долар. Однак це не так. Перше місце у такому списку посідає кувейтський динар.

За 1 динар можна купити 3,24 долара США. Іншими словами, 1 долар США коштує 0,30 кувейтського динара. Про це йдеться у матеріалі видання Forbes за 2026 рік.

Цікаво! Кувейт отримує значну частину своїх доходів як один із провідних світових експортерів нафти.

Друге місце віддано бахрейнському динару. Один бахрейнський динар наразі коштує 2,64 долара США. Відповідно, 1 долар США дорівнює 0,37 бахрейнського динара.

Бахрейн має одну з найбільш диверсифікованих економік у регіоні Перської затоки: внесок не нафтового сектору в реальний ВВП у 2024 році становив 85,9%. Зокрема валюта була введена в обіг у 1965 році та прив’язана до долара США.

Оманський ріал закриває трійку лідерів. Валюта була запроваджена у 1970-х роках. Наразі один ріал коштує 2,60 долара США. Якщо дивитися навпаки, то 1 долар США дорівнює 0,38 оманського ріала.

Що ще варто знати про валюти?

Після поразки Віктора Орбана на виборах, ситуація у країні може значно змінитися. Зокрема Угорщина може перейти на євро.

Швидкі зміни наразі неможливі. Але країна розглядає можливість приєднання до єврозони.

Експерт Володимир Лепушинський зокрема прокоментував подібний "перехід" для України. Він вважає, що збереження національної валюти та незалежної монетарної політики дасть змогу уникнути значного зростання інфляції.

Водночас думки щодо вступу до ЄС експерт назвав передчасними. Водночас він наголосив на важливості здійснення реформи та забезпечення макрофінансової стабільності в країні.