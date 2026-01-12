Яка ситуація в Ірані зараз?
Масові антиурядові протести не зупиняються. Відомо про масштабні сутички, які виникли у декількох населених пунктах 11 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Протестувальники вимагають повалення монархії в Ірані. Влада намагається придушити протести. Зокрема, на іранській території було відключено інтернет.
Зауважимо, що протести в Ірані розпочалися ще в кінці 2025 року. Їх спричинили економічні труднощі в країні:
- на початку протестували лише вуличні торговці;
- згодом доєдналися студенти та інші жителі.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував ситуацію 3 січня. Він сказав, що проти бунтівників необхідно вжити жорсткі заходи.
Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце,
– сказав Хаменеї.
Разом з цим, іранське керівництво назвало обґрунтованими побоювання вуличних торговців, що виникли у зв'язку з девальвацією національної валюти.
Станом на 12 січня, ріал в Ірані, фактично сягнув нуля. За курсом НБУ, виходить, що:
- аби отримати 1 долар, потрібно мати – понад 430 тисяч іранських реалів;
- а от 1 українська гривня обійдеться у майже 10 тисяч іранських реалів, повідомляє видання "Мінфін".
Як США реагують на ситуацію в Ірані?
Трамп зробив низку важливих заяв. Зокрема, він наголосив, що Іран прагне свободи, а Вашингтон може у цьому допомогти. У чому саме полягатиме ця підтримка, американський лідер не уточнив.
До того ж Трамп попередив іранське керівництво. Американський президент пообіцяв втрутитись, якщо буде відбуватися вбивство людей. При цьому, йдеться не про військову підтримку. Проте, як сказав Трамп, він може зробити керівництву Ірану "боляче" по-іншому.