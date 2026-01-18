Яка країна видобуває найбільше алмазів у світі?

Останні відомі дані свідчать про те, що на Росію припадає 32% світового видобутку необроблених алмазів, що за обсягом становить 37,3 мільйона каратів, передає 24 Канал з посиланням на DiamondWorld.

Читайте також Протести в Ірані й погрози Трампа: що буде з цінами на нафту та чи постраждає Росія

А у вартісному вираженні – це 29% світового виробництва, що склало 3,33 мільярда доларів. Загалом основний район алмазовидобутку в Росії розташований в Якутії, де є найбільші та найвідоміші родовища. Йдеться про родовища Удачне, Мир і Ювілейне, які фактично забезпечують понад 80% всього російського видобутку.

Крім того, ще одним таким районом є Архангельська область, де розташоване родовище Ломоносова. Воно є одним із найбільшим в європейській частині країни.

Друге місце у світовому рейтингу видобутку алмазів займає Ботсвана, яка виробила 28,2 мільйона каратів (24% світового обсягу) та майже зрівнявшись з Росією за вартістю з 3,30 мільярдами доларів (28,8% світового виробництва).

Щодо імпорту, то одним із найбільшим імпортером необроблених алмазів є Індія, яка контролює 40% світового імпорту за обсягом та 39% за вартістю.

А Об'єднані Арабські Емірати посідають друге місце, імпортуючи 29% за обсягом та 24% за вартістю.

Які найбільші запаси алмазів?

Відповідно до даних Statista, у 2024 році найбільше запасів алмазів у світі за провідними країнами було в Росії – на рівні 990 мільйонів каратів.

Ботсвана займала друге місце із суттєвим відривом – у 250 мільйонів каратів. А третє місце належало Анголі – 150 мільйонів каратів. У Демократичній республіці Конго запаси складали також 150 мільйонів каратів.

Зауважте! Попит на необроблені алмази зростає у всьому світі й, як очікується, досягне близько 292 мільйонів каратів до 2050 року. Провідними компаніями у світі з виробництва алмазів залишаються De Beers (Велика Британія) та російська Alrosa.

Які санкції діють на алмазну галузь Росії?