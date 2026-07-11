Чому Чорногорія не друкує власну валюту

Таке рішення є унікальним в Європі й стало наслідком цілої низки історичних подій у країні, пише DW.

У 1999 році влада Чорногорії, яка тоді була у складі Югославії, вирішила відмовитися від динара через високу інфляцію та фінансову нестабільність.

Згодом за національну валюту країна почала використовувати німецьку марку, яка на той момент була однією з найстабільніших валют Європи, узгодивши це питання з Берліном.

Коли у 2002 році Німеччина перейшла на євро, Чорногорія автоматично замінила марки на євро і зробила його єдиним законним платіжним засобом.

У чому головний парадокс

Однак річ у тім, що Чорногорія поки не входить до складу ЄС. У 2010 році вона отримала офіційний статус кандидата і веде переговори про вступ до блоку.

Формально країни-кандидати повинні спочатку стати членами ЄС, виконати усі вимоги, а вже потім офіційно переходити на євро.

До того ж Чорногорія не має жодних прав країни єврозони:

не бере участі у формуванні монетарної політики ЄЦБ;

не друкує власні банкноти євро;

та не має представників у керівних органах Європейського центрального банку.

Однак Європейський центробанк не заперечує у використанні євро у країні. Він пояснює, що євро є міжнародною валютою, яку можуть вільно купувати й використовувати як громадяни, так і компанії чи навіть держави.

Чи друкуватимуть національні гроші

Уряд Чорногорії вважає, що повернення до власної валюти було б економічно недоцільним.

Оскільки країна прагне в ЄС, введення нової валюти, а потім повторний перехід на євро лише створить додаткові витрати, фінансову нестабільність і не принесе жодної практичної користі.

Водночас у Європі є держави, які також користуються євро, але мають спеціальні угоди з ЄС. Серед них Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Однак, на відміну від Чорногорії, їхній статус врегульований окремими міжнародними договорами.