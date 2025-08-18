Які країни використовують євро?
Одним з найвідоміших прикладів валюти, яку використовують одразу декілька країн, є євро. Він сьогодні служить офіційною валютою 20 країн Європейського союзу, пише 24 Канал.
Євро є офіційною валютою Австрії, Бельгії, Кіпру, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Хорватії. Втім, євро – далеко не єдиний випадок, коли одна валюта використовується в різних державах.
Що таке Франк КФА та де його використовують?
У ряді африканських країн офіційною валютою є франк КФА. Спочатку його назва походила від французького виразу colonies françaises d’Afrique ("французькі африканські колонії").
Після здобуття незалежності вона отримала нові тлумачення: Communaute financiere africaine ("Африканська фінансова спільнота") в Західній Африці та Cooperation financiere en Afrique Centrale (Фінансове співробітництво в Центральній Африці) в центральноафриканських країнах.
Західноафриканський франк використовується у таких країнах:
- Бенін;
- Буркіна-Фасо;
- Гвінея-Бісау;
- Кот-д'Івуар;
- Малі;
- Нігер;
- Сенегал;
- Того.
Західноафриканський франк / фото Wikipedia
Центральноафриканський франк використовується у таких країнах:
- Камерун;
- Центральноафриканська Республіка;
- Чад;
- Республіка Конго;
- Екваторіальна Гвінея;
- Габон.
Центральноафриканський франк / фото Wikipedia
У 2027 році країни союзу планують ввести нову валюту – еко.
Що таке Франк КФП та де його використовують?
Франк КФП з'явився в 1945 році й спочатку позначав валюту французьких колоній у Тихому океані. Згодом його розшифровка змінювалася, а з 2022 року офіційна назва звучить як "франк французьких громад Тихого океану".
Франк КФП / фото Wikipedia
Сьогодні він використовується на територіях Французької Полінезії, Нової Каледонії, Волліса і Футуни.
Що таке Східнокарибський долар та де його використовують?
Для країн Карибського басейну була створена власна єдина валюта – східнокарибський долар. Він випускається Східнокарибським центральним банком, заснованим в 1983 році.
Примітно! Валюта полегшує торгівлю між країнами регіону і з 1976 року жорстко прив'язана до долара США.
Східнокарибський долар є офіційним засобом платежу в шести незалежних державах: Антигуа і Барбуда, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія і Сент-Вінсент і Гренадини, а також у британських заморських територіях Ангілья і Монтсеррат.
Східнокарибський долар / фото Wikipedia
Які країни використовують чужу валюту?
Деякі держави повністю відмовилися від національних грошових одиниць і перейшли на валюти інших країн:
- Сальвадор у 2001 році прийняв долар США, відмовившись від колона. Це дозволило стабілізувати економіку і залучити інвестиції.
- Еквадор перейшов на долар у 2000 році після важкої фінансової кризи та відмови від сукре
- Косово використовує євро, хоча не входить до ЄС. Цей крок забезпечив фінансову стабільність і спростив торгівлю з Європою.
- Чорногорія також ввела євро, не будучи членом ЄС, що дозволило зміцнити економічні зв'язки з Європою.
- Ліхтенштейн вибрав швейцарський франк через тісну інтеграцію з економікою Швейцарії.