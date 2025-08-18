Які країни використовують євро?

Одним з найвідоміших прикладів валюти, яку використовують одразу декілька країн, є євро. Він сьогодні служить офіційною валютою 20 країн Європейського союзу, пише 24 Канал.

Дивіться також Цю монету можна продати за 40 тисяч: перевірте скарбничку

Євро є офіційною валютою Австрії, Бельгії, Кіпру, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії та Хорватії. Втім, євро – далеко не єдиний випадок, коли одна валюта використовується в різних державах.

Що таке Франк КФА та де його використовують?

У ряді африканських країн офіційною валютою є франк КФА. Спочатку його назва походила від французького виразу colonies françaises d’Afrique ("французькі африканські колонії").

Після здобуття незалежності вона отримала нові тлумачення: Communaute financiere africaine ("Африканська фінансова спільнота") в Західній Африці та Cooperation financiere en Afrique Centrale (Фінансове співробітництво в Центральній Африці) в центральноафриканських країнах.

Західноафриканський франк використовується у таких країнах:

Бенін;

Буркіна-Фасо;

Гвінея-Бісау;

Кот-д'Івуар;

Малі;

Нігер;

Сенегал;

Того.

Західноафриканський франк / фото Wikipedia

Центральноафриканський франк використовується у таких країнах:

Камерун;

Центральноафриканська Республіка;

Чад;

Республіка Конго;

Екваторіальна Гвінея;

Габон.

Центральноафриканський франк / фото Wikipedia

У 2027 році країни союзу планують ввести нову валюту – еко.

Що таке Франк КФП та де його використовують?

Франк КФП з'явився в 1945 році й спочатку позначав валюту французьких колоній у Тихому океані. Згодом його розшифровка змінювалася, а з 2022 року офіційна назва звучить як "франк французьких громад Тихого океану".

Франк КФП / фото Wikipedia

Сьогодні він використовується на територіях Французької Полінезії, Нової Каледонії, Волліса і Футуни.

Що таке Східнокарибський долар та де його використовують?

Для країн Карибського басейну була створена власна єдина валюта – східнокарибський долар. Він випускається Східнокарибським центральним банком, заснованим в 1983 році.

Примітно! Валюта полегшує торгівлю між країнами регіону і з 1976 року жорстко прив'язана до долара США.

Східнокарибський долар є офіційним засобом платежу в шести незалежних державах: Антигуа і Барбуда, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія і Сент-Вінсент і Гренадини, а також у британських заморських територіях Ангілья і Монтсеррат.

Східнокарибський долар / фото Wikipedia

Які країни використовують чужу валюту?

Деякі держави повністю відмовилися від національних грошових одиниць і перейшли на валюти інших країн: