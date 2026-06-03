Чому росте ціна на золото 3 червня 2026 року?

Високий рівень інфляції збереже процентні ставки на підвищеному рівні, повідомляє Reuters.

Читайте також Відбулися важливі зміни: скільки тепер коштує лом золота

Золото, традиційно, вважається методом для захисту від інфляції. Проте воно зазвичай втрачає свою привабливість, як недохідний актив, саме в умовах високих процентних ставок.

Очікується, що в міру загострення конфлікту зростання цін на енергоносії підвищить інфляційні очікування. Це може призвести до підвищення процентних ставок, подальшого зміцнення долара та додаткового тиску на зниження цін на золото,

– каже директор з торгівлі металами в High Ridge Futures Девід Мегер.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На те, що ставки можуть зрости, вказує заява президентки ФРС Клівленда Бети Хаммак. Вона у вівторок вказала, що так зміни є необхідністю. Адже інфляційний тиск лише посилюється, а підвищення ставок може відкоригувати цю ситуацію.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на золото?

Війна на Близькому Сході загострилась. Іран здійснив комбіновану ракетну атаку. Зокрема, в результаті цього було пошкоджено аеропорт в Кувейті. США відповіли на такі дії Ірану атакою зі свого боку.

Інвестори наразі зосереджені на тому, як розвиватимуться події надалі. Поки що ознак врегулювання конфлікту на Близькому Сході дипломатичним шляхом немає.

Активність цін на золото значною мірою зумовлена ​​загостреною напруженістю між Сполученими Штатами та Іраном,

– наголосив Мегер.

Яка ціна золота зараз?

Спотова вартість золота 3 червня впала на 1%. Тепер ціна цього металу 4 440,99 долара за унцію.

Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 1,2%. Зараз їхня ціна – 4 466,90 доларів за унцію.

Як змінилась ціна на інші метали?