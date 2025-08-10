Яка країна імпортує найбільше нафти у 2025 році
- Китай є найбільшим імпортером сирої нафти.
- США є найбільшим виробником нафти.
Найбільшим імпортером нафти у світі вважається Китай. Саме ця країна закуповує і вагому частку російської продукції.
Хто імпортує найбільше нафти?
З початку року і до кінця березня 2025, Китай закупив частку, що рівна 47% від загального російського експорту сирої нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на CREA.
Зверніть увагу! А от у секторі нафтопродуктів, найбільшим імпортером російської продукції була Туреччина – 26%. Китай на другому місці – 13%.
Вагому кількість нафти Китай імпортує і з інших країн. Зокрема, за даними Bloomberg, у березні 2025 року китайські компанії імпортували з Канади рекордні – 7,3 мільйона барелів.
Водночас було скорочено імпорт нафти з США. Така ситуація виникла на фоні торгівельної війни, яка відбувалась між Вашингтоном та Пекіном.
Зауважте! Як показує статистика, частка нафти, яку експортує Росія в Китай, походить саме з Арктики.
Яка країна видобуває найбільше нафти у світі?
Згідно з World Population Review, США "виробляють" орієнтовно 20,1 мільйона барелів нафти на добу. При цьому, імпортується щодня – більш як 8 мільйонів барелів.
Цікаво! Китай не входить у ТОП-5 виробників нафти. Зараз ця країна виробляє лише орієнтовно 4,3 мільйона барелів в день