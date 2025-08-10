Какая страна импортирует больше всего нефти в 2025 году
- Китай является крупнейшим импортером сырой нефти.
- США являются крупнейшим производителем нефти.
Крупнейшим импортером нефти в мире считается Китай. Именно эта страна закупает и весомую долю российской продукции.
Кто импортирует больше всего нефти?
С начала года и до конца марта 2025, Китай закупил долю, равную 47% от общего российского экспорта сырой нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на CREA.
Обратите внимание! А вот в секторе нефтепродуктов, крупнейшим импортером российской продукции была Турция – 26%. Китай на втором месте – 13%.
Весомое количество нефти Китай импортирует и из других стран. В частности, по данным Bloomberg, в марте 2025 года китайские компании импортировали из Канады рекордные – 7,3 миллиона баррелей.
В то же время был сокращен импорт нефти из США. Такая ситуация возникла на фоне торговой войны, которая происходила между Вашингтоном и Пекином.
Заметьте! Как показывает статистика, доля нефти, которую экспортирует Россия в Китай, добывается на территории Арктики.
Какая страна добывает больше всего нефти в мире?
Согласно World Population Review, США "производят" ориентировочно 20,1 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом, импортируется ежедневно – более 8 миллионов баррелей.
Интересно! Китай не входит в ТОП-5 производителей нефти. Сейчас эта страна производит всего ориентировочно 4,3 миллиона баррелей в день