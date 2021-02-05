Яким буде курс долара до 2024 року: Кабмін назвав конкретні цифри

Джерело:"Європейська правда"
Міністерство економічного розвитку та торгівлі продемонструвало сценарії розвитку економіки до 2024 року. Згідно з прогнозом, курс гривні не перевищить 30 гривень за долар.
За оптимістичним сценарієм Мінекономрозвитку, до 2024 року американська валюта поступово зростатиме до 28,8 гривні за долар, за песимістичним – до 29,7 гривні за долар.
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У гіршому випадку долар в обмінниках перетне позначку в 30 гривень, а в кращому – коштуватиме не більше ніж 29,2 гривні.
Великий вплив на курс гривні до долара мають:
В Міністерстві розвитку економіки вважають, в найближчому майбутньому українську валюту підтримають іноземні інвестиції. В залежності від сценарію у 2021 році очікується приріст 0,5 – 2 мільярди доларів, а до 2024 року – до 5 – 5,5 мільярда доларів.