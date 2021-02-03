Міністр фінансів України Сергій Марченко переконаний, що у 2021 році на валютному ринку буде все стабільно. Очікувати суттєвих коливань від долара – не варто.

Джерело: 24 канал

В інтерв'ю глава Мінфіну наголосив, що на валютному ринку важливо зберегти стабільність, тому що будь-яке системне укріплення або девальвація негативно впливає на економічну динаміку.

До слова Курс валют на 3 лютого: євро продовжує серйозно дешевшати

"В принципі курсова динаміка на контрагентів може впливати по різному, для держави в цілому бажано зберігати курсову стабільність. 29,1 гривні за долар – це середньорічний курс на 2021 рік", – заявив він.

Повне інтерв'ю Сергія Марченка про місію МВФ в Україні, ціни на газ та недофінансування бюджету-2021 – читайте на 24 каналі за посиланням.

Курс долара в Україні у лютому

За даними Нацбанку України, станом на 3 лютого, курс долара становить 28,06 гривні. Європейська валюта коштує 33,79 гривні.

Згідно з прогнозом МВФ, українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,12 гривні за долар. Водночас експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки вважають, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні.

Яким був курс долара у 2020 році

На курс долара у 2020 році значно вплинула ситуація з коронавірусом. Так, у березні він коштував 24,5 гривні, а вже через місяць його ціна піднялась до 28 гривень.

До кінця весни гривня почала зміцнюватися, але вже в липні американська валюта знову пішла вгору.

Від квітня до початку листопада ціна долара постійно коливалась в межах 28 – 28,6 гривні.