Не можете згадати PIN-код картки: що робити, аби знову користуватися рахунком

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Як відновити PIN-код банківської картки

Якщо людина забула PIN-код, зазвичай їй не потрібно замовляти нову банківську картку або відкривати інший рахунок, достатньо встановити новий PIN. Водночас банк не обов'язково може повідомити старий PIN-код: зазвичай клієнту пропонують саме змінити його на новий. Один із найпростіших способів – скористатися мобільним застосунком банку. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть відкрити Приват24, перейти до розділу "Усі рахунки", вибрати потрібну картку та знайти пункт "Управління карткою/рахунком – Змінити ПІН-код". Після підтвердження операції можна встановити нову комбінацію цифр.

Інший варіант – змінити PIN-код через банкомат або термінал самообслуговування. У ПриватБанку для цього потрібно вибрати картку, перейти до розділу налаштувань або інших операцій та скористатися функцією зміни PIN-коду. Також клієнт може звернутися до відділення банку або зателефонувати на гарячу лінію 3700.

Важливо! Подібна можливість є і в інших фінансових установах. Зокрема, Unex Bank дозволяє змінити PIN-код безпосередньо в застосунку: потрібно вибрати картку, відкрити її налаштування та двічі ввести нову чотиризначну комбінацію. Для підтвердження операції банк надсилає одноразовий пароль на фінансовий номер телефону клієнта.

В Ощадбанку передбачена можливість встановлення PIN-коду через систему самообслуговування контакт-центру, банкомат або платіжний термінал. Для цього банк використовує SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону.

Що робити, якщо картку заблокували через неправильний PIN-код

Якщо людина кілька разів поспіль ввела неправильний PIN-код, банк може тимчасово заблокувати можливість користуватися карткою або виконувати окремі операції. Кількість допустимих неправильних спроб та порядок розблокування залежать від правил конкретної установи.

Наприклад, у ПриватБанку клієнтам доступна зміна PIN-коду через Приват24, банкомат, термінал самообслуговування або звернення до банку. Водночас деякі фінансові установи дозволяють змінити забутий код навіть після блокування картки через кілька неправильних спроб. Таку можливість, зокрема, передбачає інтернет-банк VST Bank.

Якщо самостійно відновити доступ не вдається, варто звернутися до служби підтримки банку або відвідати його відділення. Працівники перевірять особу власника рахунку та пояснять, чи можна розблокувати картку дистанційно, чи потрібен перевипуск. Наприклад, в інструкції Ощадбанку передбачено перевипуск картки у випадку втрати PIN-коду.

Важливо! Також дотримуйтесь правил безпеки. Не варто записувати PIN-код на самій картці, повідомляти його стороннім особам або передавати комусь одноразові SMS-паролі для підтвердження операцій. Якщо людина підозрює, що її PIN-код міг стати відомим іншим людям, краще негайно звернутися до банку та змінити його.

Таким чином, забутий PIN-код не означає втрату грошей або необхідність обов'язково оформлювати нову картку. У більшості випадків достатньо пройти процедуру зміни коду, передбачену конкретним банком.

До речі, нещодавно ми повідомляли, що якщо банкомат прийняв купюри, але баланс картки не змінився, насамперед потрібно перевірити історію операцій у мобільному застосунку банку.