Банкомат забрав гроші, але не зарахував на картку: як повернути свої кошти

Що робити, якщо банкомат прийняв гроші, але не зарахував їх

Якщо банкомат прийняв купюри, але баланс картки не змінився, насамперед потрібно перевірити історію операцій у мобільному застосунку банку, пише Finance.ua. Іноді інформація про поповнення може відображатися із затримкою, однак якщо кошти не надійшли, не варто відкладати звернення до фінансової установи.

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Зверніть увагу! Перш за все необхідно зафіксувати обставини інциденту. Збережіть чек, якщо пристрій його видав, або сфотографуйте екран із повідомленням про помилку. Також запишіть адресу розташування банкомата, його номер, якщо він зазначений, дату й час операції та суму внесених коштів.

Наступний крок – звернутися до служби підтримки банку, який випустив вашу картку. Якщо готівку вносили через пристрій іншого банку або сторонньої платіжної мережі, повідомте про це оператору. За рекомендаціями Національного банку України, у разі проблем із платіжною карткою потрібно звертатися до установи, яка її емітувала.

Важливо! Під час звернення детально опишіть ситуацію: коли вносили гроші, яку суму, де розташований пристрій і що відбулося після приймання купюр. Попросіть зареєструвати заявку на перевірку операції та повідомити її номер. Якщо питання не вдається вирішити телефоном, подайте письмову заяву через офіційний канал банку або у відділенні.

Важливо: не викидайте чек і зберігайте листування з банком до остаточного вирішення питання. Фінансова установа може перевірити дані операції, технічну інформацію про роботу пристрою та результати інкасації, щоб з'ясувати, чому гроші не надійшли на рахунок.

Куди скаржитися, якщо банк не повертає гроші

Після реєстрації звернення банк має перевірити обставини операції. Строк вирішення питання залежить від конкретної ситуації та правил установи, тому під час подання заявки варто уточнити, коли очікувати відповідь і чи потрібні додаткові документи.

Зверніть увагу! Наприклад, у правилах ПриватБанку для окремих збійних операцій із незарахуванням готівки передбачено зарахування коштів до п'яти операційних днів. За зверненням клієнта банк також передбачає можливість прискорити зарахування. Однак ці строки стосуються саме відповідних операцій за правилами цього банку й не є універсальними для всіх фінансових установ.

Якщо банк відмовляється розглядати заяву, не надає зрозумілої відповіді або ви не погоджуєтеся з результатами перевірки, можна подати офіційну скаргу до Національного банку України. До звернення варто додати копію заяви до банку, отриману відповідь, чек або інші докази операції та наявні відомості про банкомат.

Важливо! Подати звернення до НБУ можна через офіційний сайт регулятора. Водночас спочатку доцільно спробувати врегулювати ситуацію безпосередньо з банком, адже саме він має перевірити операцію та надати пояснення.

Отже, якщо банкомат прийняв гроші, але не зарахував їх на рахунок, головне – зберегти докази, якнайшвидше зареєструвати звернення та контролювати його розгляд. Не варто повторно вносити ту саму суму, доки не з'ясовано статус першої операції.

Ми раніше писали, що єдиного ліміту на одну операцію для всіх банкоматів в Україні немає. Національний банк України встановлює загальні обмеження на видачу готівки, а конкретні суми за одну операцію та проміжок часу визначають банки з урахуванням власних правил і технічних можливостей пристроїв.