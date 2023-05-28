У зв'язку з цим 24 Канал звернувся до експертів з проханням прокоментувати ситуацію з обміном валют. Перш за все йдеться про долар США.

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Чому відмовляють приймати валюту на обмін

Експертка з фінансів, засновниця та СЕО izibank Анна Тігіпко пояснила, що одна з причин, чому в обмінниках можуть відмовити приймати долари так званого "старого зразка", – це дизайн банкнот.

"Старими" називають купюри, випущені 1996 року. Річ у тому, що після цього року США почали випускати купюри з іншим дизайном та оновленими захисними елементами. Тож касирам досить важко відрізнити фальшиві банкноти від справжніх.

Експерти про обмін валюти в Україні / Фото Pexels

Загальні вимоги Національного банку України

Проте в НБУ наголосили, що банкноти всіх номіналів доларів США, що випускались Федеральною резервною системою з 1914 року по теперішній час, залишаються законним платіжним засобом незалежно від того, коли вони були випущені.

Важливо! На території України валютно-обмінні операції з готівковою іноземною валютою здійснюють уповноважені установи (банки, небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку) на підставі ліцензії та відповідно до вимог від НБУ.

Далі – більше! Уповноважені установи не мають права встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема, це стосується банкнот долара США 1993 та 1996 років випуску. Ці купюри зобов'язані обмінювати.

Нацбанк в ексклюзивному коментарі 24 Каналу підкреслив, що у його нормативних актах немає такого визначення як "старі" банкноти. Якщо представлені купюри сильно зносились під час обігу або мають значні пошкодження, то Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні передбачена така опція як інкасо.

Що таке Інкасо Це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок.

Що робити, коли відмовляються обмінювати банкноти

Анна Тігіпко наголосила, що Національний банк України запевняє, що комерційні та державні банки зобов’язані приймати долари 1996 року випуску. Про це йдеться у постанові українського регулятора №502.

Водночас не варто забувати, що банки також можуть керуватися внутрішніми розпорядженнями. Якщо ж людина чує відмову в банку, то потрібно діяти за таким алгоритмом:

Зверніться до начальника відділення з запитом обміняти купюри;

У разі категоричної відмови, ви завжди можете звернутись до НБУ для офіційних роз’яснень правомірності такої відмови.

У Нацбанку додали, що відмовити в обміні банкноти, яку касир визначив як таку, що містить ознаки зношення або пошкодження, можуть ті установи, які наразі, враховуючи роботу в умовах воєнного стану, не мають можливості забезпечити передавання їх до банку-кореспондента відповідної держави для обміну на нові.

У такому випадку, установа має повідомити клієнту, що операції інкасо не будуть здійснювати. Крім того, здійснення операцій з іноземною валютою супроводжується певними ризиками, оскільки умови їх обміну з ознаками зношення (пошкодження), або у разі вилучення з обігу, установлюється виключно іноземною державою, яка є емітентом цих банкнот.

Експерти про обмін валюти в Україні / Фото Pexels

Додаткові нюанси

Тігіпко додала, що до банку можна звернутися із запитом щодо обміну банкнот старого зразка на їхні оновлені рівноцінні купюри. Цю процедуру мають провести навіть із незначними ушкодженнями. Проте за такого сценарію необхідно буде сплатити встановлену банком комісію.

Анна Тігіпко Засновниця та СЕО izibank Та не забуваємо про те, що кожен банк здійснює свою операційну діяльність в рамках додаткових внутрішніх порядків. Тому якщо є бажання здійснити обмін, рекомендую попередньо уточнити можливість.

Також варто враховувати, якщо у банку під час перевірки виникнуть сумніви щодо справжності банкноти іноземної валюти, то він буде діяти відповідно до інструкції. Фінансова установа зобов’язана вилучити таку купюру чи купюри та надіслати для проведення досліджень до Національного банку або запропонувати її обмін з певними умовами.

За дослідження підозрілих банкнот відповідає Департамент грошового обігу Національного банку. Процедура є безплатною. Проте в НБУ наголошують, центральний банк не оцінює платіжність банкнот іноземної валюти.

Якщо банкноту у результаті визнали справжньою, то незалежно від ступеня зношення та пошкодження, Національний банк повертає її банку (філії, відділенню), який має повернути їх пред’явникам або, за їх бажанням, прийняти для здійснення касових операцій чи прийняти на інкасо.