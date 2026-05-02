Що робити, якщо ви загубили свою банківську картку – 5 варіантів на випадок "халепи"

Загубити банківську картку легко – у транспорті, магазині чи навіть серед речей удома. У такі моменти здається, що вона ось-ось знайдеться, але зволікання може обернутися втратою коштів.

Що робити, якщо загубили банківську картку?

Тож діяти варто одразу – насамперед заблокувати картку й перевірити останні операції. Детальніше розповідає 24 Канал.

Навіть якщо ви не одразу помітили "пропажу", але отримали сповіщення про операції, яких не здійснювали, або ж такі повідомлення з кодами підтвердження – варто діяти негайно.

Спеціалісти платформи Нацбанку "Гаразд" пояснили, як українці можуть заблокувати платіжну картку.

Спосіб №1 – зателефонувати до контакт-центру

Підходить для термінового блокування, адже номер телефону можна знайти на сайті банку чи звороті картки. Операція відбувається через автоматичне меню або оператора, який може попросити кодове слово чи персональні дані.

Важливо! Працівники банку ніколи не запитують інформацію про PIN, CVV чи CVC-код (тризначний номер на звороті).

Спосіб №2 – блокування через онлайн-банкінг

Зробити це вдасться швидко, якщо ви користуєтеся платіжним застосунком банку. Аби бути готовим до непередбачуваних ситуацій, варто заздалегідь дослідити функціонал додатка.

Спосіб №3 – звернутися до найближчого відділення

Цей спосіб менш оперативний, адже потрібно дістатися до відділення банку, підготувавши документ, що посвідчує особу.

Спосіб №4 – заблокувати картку за допомогою банкомата

Таку функцію пропонують лише деякі банкомати. До речі, після блокування ви отримаєте чек з останніми операціями.

Спосіб №5 – скористатися чат-ботом служби підтримки банку

Якщо користуєтеся чат-ботами в месенджерах, для ідентифікації знадобиться прив'язаний до рахунку фінансовий номер телефону. За постановою Нацбанку, це контактний номер телефону клієнта, який банк використовує для проведення автентифікації.

Після блокування картки сторонні особи не матимуть доступу до ваших коштів. Замовити нову картку також можна у відділенні або через застосунок, але поточний рахунок не зміниться.

