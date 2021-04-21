Угроза эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины привела к снижению предложения валюты на межбанке со стороны клиентов банков. Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин более подробно рассказал об этой ситуации.

На прошлой неделе этот показатель снизился на 9,7% . В среднем обороты валюты на межбанке сократились с 302 миллионов до 273 миллионов долларов в день.

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Курс доллара

Данилишин отметил, что в течение недели курс доллара к украинской гривне вырос на 0,3% на межбанке. Сейчас стоимость 1 американского доллара остановилась на уровне 28 гривны.

С учетом того, что спрос клиентов банков на иностранную валюту на межбанковском рынке снизился лишь на 2% в неделю, его доминирование над предложением иностранной валюты усилилось, что привело к увеличению чистой продажи иностранной валюты с позиции банков,

– отметил Богдан Данилишин.

Валюта и банки

С начала апреля объемы чистой покупки наличной иностранной валюты украинскими банками от физических лиц составляют 267 миллионов долларов. В общем, почти за четыре месяца текущего года украинцы продали 472 миллионов иностранной валюты банкам. Можно утверждать, что на наличном валютном рынке предложение иностранной валюты остается в лидерах.

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Такие шаги создают благоприятные условия для поддержания высокого уровня валютной ликвидности банков и позволяют компенсировать сокращение валютного предложения с помощью финансовых операций на межбанке.

Данилишин заметил, что несмотря на то, что Национальный банк Украины на прошлой неделе не принимал участия в торгах на валютном рынке, регулятор продолжает пристально следить за ситуацией. Кроме того, Нацбанк готов провода интервенции, если возникнет необходимость сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке.