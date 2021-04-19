Росія підвела війська до кодонів з Україною. У Міністерстві фінансів звітують про негативні наслідки для фінансового становища України.

Інвестиції в Україну

Перші три місяці 2021 року Україна активно залучала інвестиції через ОВДП та євробонди. В результаті вдалося перевиконати план запозичень на внутрішньому ринку. Це дало істотний запас ліквідності.

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Проте міністр фінансів Сергій Марченко висловив непевність щодо майбутнього.

Зараз військова риторика з боку Росії завдає великої шкоди. Умови для запозичень теж, м'яко кажучи, не дуже позитивні,

– визнає міністр.

Зараз інформаційний фон, пов'язаний з агресивними діями Росії створює нервозність на ринках що відповідно відбивається і на котируваннях євробондів України, і на активності інвесторів на внутрішньому ринку



Сергій Марченко про наслідки підведення військ / Фото Економічна правда

Сергій Марченко розповів, що інвестори зайняли вичікувальну позицію і зараз менше інвестують.

Цей інформаційний фон, який, я вважаю, створюється штучно і нам не допомагає - це факт,

– резюмує Марченко.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. Інвестори вкладають гроші в ці папери, а Україна зобов'язується виплатити ці суми через певний період з певними відсотками. Грубо кажучи, Україні ніби бере кредит в цих інвесторів і тому потім має ці гроші плюс відсотки повернути.

Чому Україні потрібна увага інвесторів

Великий дефіцит бюджету та пікові боргові виплати потребують додаткового фінансування . А без співпраці з МВФ таким фінансуванням є облігації.

. А без співпраці з МВФ таким фінансуванням є облігації. Чим активніше іноземні інвестори вкладають гроші в українські облігації – тим міцніша гривня.

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