Як українці масово відмовляються від банкоматів та готівки

Загальна кількість операцій з платіжними картками у січні − березні становила 1 69 мільйона штук, а їх сума – 1,09 трильйона гривень. Це відповідно на 22,1% та 18,3% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Відмова від готівки

9 із 10 операцій із платіжними картками були безготівковими у I кварталі 2021 року. Минулого року ця частка становила 85,4%.

із платіжними картками були безготівковими у I кварталі 2021 року. Минулого року ця частка становила 85,4%. Частка безготівкових операцій за сумою у I кварталі становила 61% від усіх операцій із картками, а минулого року – 54,6%.

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Як українці користуються платіжними картками

Найбільше українці використовують платіжні картки для розрахунку у торговельних мережах – 49,3% операцій.

Але за сумою виграють перекази з картки на картку – в I кварталі українці перевели 280 мільярдів гривень.



Безготівкові операції українців / Інфографіка НБУ

Нові тренди карток

Все популярнішими стають безконтактні картки, з початку року їх кількість зросла на 10%. До того ж майже кожна десята активна платіжна картка – токенізована.

Така популярність безконтактних та токенізованих карток зумовлена високим рівнем безпеки, швидкістю та зручністю операцій з їх використанням,

– пояснюють в НБУ.

Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, з початку 2021 року зросла на 2% – до 333,5 тисяч. Також зросла мережа торговельних pos-терміналів в Україні – до 382 тисячі. З них майже 87% торговельних платіжних терміналів забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.