Отказ от наличных

9 из 10 операций с платежными картами были безналичными в I квартале 2021 года. В прошлом году эта доля составляла 85,4%.

Доля безналичных операций по сумме в I квартале составила 61% от всех операций по картам, а в прошлом году – 54,6%.

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Как украинцы пользуются платежными карточками

Больше всего украинцы используют платежные карты для расчета в торговых сетях – 49,3% операций.

Но по сумме выигрывают переводы с карты на карту – в I квартале украинцы перевели 280 миллиардов гривен.



Безналичные операции украинцев / Инфографика НБУ

Новые тренды карточек

Все популярнее становятся бесконтактные карточки, с начала года их количество выросло на 10%. К тому же почти каждая десятая активная платежная карта – токенизованая.

Такая популярность бесконтактных и токенизованих карточек обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием,

– объясняют в НБУ.

Количество точек продаж, которые принимают платежные карты, с начала 2021 года выросла на 2% – до 333 500. Также выросла сеть торговых pos-терминалов в Украине – до 382 000. Из них почти 87% торговых платежных терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты.