Законопроєкт №5125 підтримали 267 народних обранців. Головними цілями цього документу є розширення та вдосконалення діяльності кредитних спілок в Україні.

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В Україні оновлюють вимоги до кредитних спілок

Новий законопроєкт передбачає реалізацію низки важливих завдань. За словами народного депутата Данила Гетманцева, який також є одним з ініціаторів законопроєкту, прийняття цього документу дасть поштовх для стрімкого розвитку фінансових установ. Зокрема, йдеться про наступні моменти:

перетворення кредитних спілок на стабільних гравців фінансового ринку,

гарантування збереження фінансових ресурсів членів кредитних спілок.

Кредитна спілка Це некомерційна організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг коштом об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Відповідно до положень законопроєкту №5125 "Про кредитні спілки", будуть реалізовані наступні цілі:

внесення концептуальних змін до редакції чинного закону "Про кредитні спілки";

суттєве збільшення переліку фінансових послуг, які кредитні спілки зможуть надавати своїм клієнтам;

запуск ефективної системи антикризового та корпоративного управління;

надання більше можливостей та перспектив розвитку кредитних спілок;

удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок з урахуванням міжнародних практик;

створення передумов для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок;

Експерти Міністерства фінансів України вважають, що цей документ сприятиме запровадженню якісно нової системи регулювання діяльності кредитних спілок в Україні. Вони також додали, що проєкт закону розроблений з врахуванням положень директив та положень Модельного закону Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU).

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