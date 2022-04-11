Що пропонує Wise

Українці за кордоном можуть швидко відкривати розрахункові рахунки, зокрема у євро, доларах США та фунтах стерлінга.

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Біженці можуть зберігати та накопичувати гроші на рахунках. При цьому доступно понад 50 валют світу.

Є можливість отримати універсальну дебетову платіжку картку. Вона також підтримує пів сотні валют, якими можна розплачуватися у будь-якому закладі європейської країни чи іншою, де ви перебуваєте.

Через війну в Україні тисячі людей були вимушені терміново залишити країну, внаслідок чого вони, попри все інше, втратили доступ до банківських рахунків та платіжних карток. Wise може спростити зберігання коштів, поповнення та проведення розрахунків у різних валютах під час переїздів та перебуванні за кордоном,

– зазначили у компанії.

Курс гривні залишиться незмінним

Нагадаємо, що НБУ прийняв рішення залишити курс гривні щодо долара замороженим до кінця війни – на рівні 29,25 гривні за долар. Саме за таким курсом відбувається конвертація, коли українці розплачуються гривневими картками за кордоном.

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