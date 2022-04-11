Что предлагает Wise

Украинцы за границей могут быстро открывать расчетные счета, в том числе в евро, долларах США и фунтах стерлинга.

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Беженцы могут хранить и копить деньги на счетах. При этом доступно более 50 валют мира.

Есть возможность получить универсальную дебетовую платежку карточку. Она также поддерживает полсотни валют, которыми можно расплачиваться в любом заведении европейской страны или в другой, где вы находитесь.

Из-за войны в Украине тысячи людей были вынуждены срочно покинуть страну, в результате чего они, несмотря ни на что, потеряли доступ к банковским счетам и платежным картам. Wise может упростить хранение средств, пополнение и проведение расчетов в разных валютах при переездах и пребывании за границей,

– отметили в компании.

Курс гривны останется неизменным

Напомним, что НБУ принял решение оставить курс гривны по отношению к доллару замороженным до конца войны – на уровне 29,25 гривны за доллар. Именно по такому курсу происходит конвертация, когда украинцы расплачиваются гривневыми карточками за границей.