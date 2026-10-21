Які податки сплачують із депозиту в Україні

В Україні доходи фізичних осіб у вигляді відсотків за банківськими депозитами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%. Отже, загальна ставка оподаткування становить 23% від нарахованих відсотків. При цьому податки стягують не з усієї суми вкладу, а лише з отриманого процентного доходу, це передбачено Податковим кодексом України.

Зверніть увагу! Наприклад, якщо людина розмістила в банку 100 тисяч гривень і за час дії депозиту отримала 10 тисяч гривень відсотків, податки становитимуть 2 300 гривень. Після оподаткування вкладник отримає 7 700 гривень чистого доходу, не враховуючи можливих комісій та інших умов конкретного продукту.

Податки з депозитних відсотків утримує та перераховує до бюджету банк, який нараховує дохід. Тому вкладнику зазвичай не потрібно самостійно розраховувати та сплачувати ці податки або подавати декларацію лише через отримання процентів за звичайним банківським вкладом. Відповідні правила визначені статтею 170.4 Податкового кодексу України.

Важливо! Податкова ставка не збільшується через те, що депозит відкрито на довший строк. Для короткострокового та річного вкладу діють ті самі ставки оподаткування. Різниця полягає в тому, скільки відсотків банк нарахує за весь період.

Як строк депозиту впливає на суму податків

Якщо вкладник розміщує однакову суму під однакову річну ставку, довший строк зазвичай означає більший загальний процентний дохід. Відповідно, збільшиться і сума податків, адже її розраховують саме з нарахованих відсотків.

Для прикладу, якщо покласти 100 тисяч гривень під 15% річних, то за повний рік простого нарахування відсотків до оподаткування можна отримати 15 тисяч гривень. Податки за ставкою 23% становитимуть 3 450 гривень, а чистий дохід – 11 550 гривень.

Зверніть увагу! Якщо ж за тих самих умов депозит діятиме шість місяців і відсотки нараховуватимуться пропорційно строку, дохід до оподаткування становитиме приблизно 7 500 гривень. Податки дорівнюватимуть 1 725 гривням, а вкладник отримає 5 775 гривень чистого доходу.

Це спрощений розрахунок: фактичний результат залежить від умов депозитного договору, періодичності нарахування відсотків, капіталізації, дати відкриття та закриття вкладу. Якщо відсотки додаються до тіла депозиту, наступні нарахування можуть бути більшими, а разом із ними зростатиме й сума податків.

Важливо! Окремо варто враховувати дострокове розірвання договору. Якщо банк через це перераховує відсотки за нижчою ставкою, він також проводить перерахунок утриманого податку. Якщо раніше було утримано зайві суми, Податковий кодекс передбачає механізм їх повернення через зменшення податкових платежів банку в наступних періодах.

Отже, обираючи строк депозиту, варто порівнювати не лише номінальні ставки, а й очікуваний чистий дохід після оподаткування. Довший вклад може принести більше відсотків у загальній сумі, однак сам по собі не передбачає вищої ставки податку.

Нещодавно ми писали, що перекази грошей між чоловіком і дружиною не означають автоматичного виникнення податкових зобов’язань. Водночас важливо, чи зареєстрований шлюб офіційно та чи йдеться про сімейну фінансову допомогу, подарунок або інший вид доходу.